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Пайпер Гиллес и Поль Пуарье показали лучший результат в ритм-танце на этапе Гран-при ISU

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье показали лучший результат в ритм-танце на этапе Гран-при ISU
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В Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU. Лучший результат в ритм-танце показали представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Вторую позицию заняли британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Третьими стали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Женщины
Короткая программа

1. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 87,55.
2. Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,51.
3. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 75,60.
4. Уна Браун / Гейдж Браун (США) — 73,91.
5. Эмилеа Зингас / Вадим Колесник (США) — 72,25.
6. Эва Пейт / Логан Бай (США) — 72,12.
7. Алишия Фаббри / Пол Айер (Канада) — 68,31.
8. Дженнифер Янзе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан (Германия) — 66,14.
9. Молли Ланаган / Дмитрий Разгуляев (Канада) — 65,97.
10. Ван Шиюэ / Лю Синью (Китай) — 64,66.

Соревнования в произвольном танце пройдут в ночь на 29 октября и начнутся в 1:25 по московскому времени.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 2, Ванкувер, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
28 октября 2023, суббота. 01:50 МСК
Окончено
1
Канада
2
Великобритания
3
Литва
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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