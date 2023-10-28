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Сота Ямамото — первый в короткой программе Гран-при ISU, Шайдоро — пятый

Сегодня, 28 октября, в Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU. Заключительным событием дня стала короткая программа среди мужчин. Лучший результат показал японец Сота Ямамото.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада

Мужчины

Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) — 89,56.

2. Ча Джун Хван (Корея) — 86,18.

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 81,63.

4. Као Миура (Япония) — 80,80.

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 79,18.

6. Конрад Орзель (Канада) — 77,68.

7. Уэсли Чиу (Канада) — 76,94.

8. Маттео Риццо (Италия) — 74,99.

9. Алекса Ракич (Канада) — 72,56.

10. Лиам Капейкис (США) — 71,59.

11. Марк Городницкий (Израиль) — 70,69.

12. Михаил Селевко (Эстония) — 70,10.