Сота Ямамото — первый в короткой программе Гран-при ISU, Шайдоро — пятый
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Сегодня, 28 октября, в Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU. Заключительным событием дня стала короткая программа среди мужчин. Лучший результат показал японец Сота Ямамото.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Мужчины
Короткая программа
1. Сота Ямамото (Япония) — 89,56.
2. Ча Джун Хван (Корея) — 86,18.
3. Кадзуки Томоно (Япония) — 81,63.
4. Као Миура (Япония) — 80,80.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 79,18.
6. Конрад Орзель (Канада) — 77,68.
7. Уэсли Чиу (Канада) — 76,94.
8. Маттео Риццо (Италия) — 74,99.
9. Алекса Ракич (Канада) — 72,56.
10. Лиам Капейкис (США) — 71,59.
11. Марк Городницкий (Израиль) — 70,69.
12. Михаил Селевко (Эстония) — 70,10.
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