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Алиев стал лучшим в короткой программе на 3-м этапе ГП России, Гуменник идёт лишь 5-м

В Красноярске мужчины представили свои короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России. Лучшим выступлением судьи признали прокат чемпиона Европы 2020 года Дмитрия Алиева, он получил 100,45 балла.

Стоит отметить, что КП провалил серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник. Он сорвал все прыжковые элементы и занимает промежуточное пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45 балла.

2. Александр Самарин – 93,92.

3. Фёдор Зонов – 80,38.

4. Илья Яблоков – 78,67.

5. Пётр Гуменник – 70,41.

6. Егор Рухин – 68,72.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.