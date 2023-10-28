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Алиев стал лучшим в короткой программе на 3-м этапе ГП России, Гуменник идёт лишь 5-м

Алиев стал лучшим в короткой программе на 3-м этапе ГП России, Гуменник идёт лишь 5-м
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В Красноярске мужчины представили свои короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России. Лучшим выступлением судьи признали прокат чемпиона Европы 2020 года Дмитрия Алиева, он получил 100,45 балла.

Стоит отметить, что КП провалил серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник. Он сорвал все прыжковые элементы и занимает промежуточное пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45 балла.
2. Александр Самарин – 93,92.
3. Фёдор Зонов – 80,38.
4. Илья Яблоков – 78,67.
5. Пётр Гуменник – 70,41.
6. Егор Рухин – 68,72.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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