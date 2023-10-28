Пётр Гуменник — о неудачном прокате: возможно, не тот часовой пояс, сбитый режим сна

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник в эфире Первого канала высказался о неудачном прокате короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России.

«Волнение было, потому что первые соревнования. Но, наверное, самое большое, что мне мешало, — то, что, когда я сюда приехал, немного чувствовал себя не в ногах и потерял прибавку к своему прыжку, которую обычно чувствую, когда всё хорошо. Пытался её найти, но пока не успел. В произвольной, надеюсь, это всё у меня будет.

Вообще на тренировках я готов, могу всё делать, а такую форму выступательную ещё не набрал. Для этого соревнования нужны. Мне кажется, сегодня физически было сложновато. Возможно, из-за того, что не тот часовой пояс, сбитый режим сна. Возможно, из-за этого физически себя неидеально чувствую.

На произвольной может всё хорошо получиться, многие любят завалить короткую, чтобы в произвольной попытаться выкарабкаться», — сказал спортсмен.

Стоит отметить, что Гуменник впервые презентовал свою короткую программу на официальном старте, она поставлена под кавер на группу Rammstein.

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