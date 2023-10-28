Фигурист Алиев: можно ожидать, что в будущем уйду в рыболовный спорт

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, в какой спорт он готов перейти.

«Сегодня был очень интересный момент. В разминочном зале я бегал, разминался — я обычно не форсирую, просто разогреваю себя. В моменте этот нерв я почувствовал и попытался себя успокоить тем, что представил рыбалку, природу. Это мне немножко помогает, потому что сама атмосфера и настроение рыбалки меня заземляют. Может быть, это тоже как-то повлияло на качество сегодняшнего проката.

Не запланирована ли рыбалка на сибирских реках? Не знаю, наверное, уже ледостав начинается потихоньку. Но в целом посещают мысли такие, что какой-то с собой надо спиннинг брать складной, чтобы, если что, пойти успокоиться, покидать перед прокатиком.

Рыбалка стала медитацией для меня? Возможно. Вообще, это второе дело, которым я занимаюсь после фигурного катания, вот честно. На данном этапе жизни я посвящаю очень много времени рыбалке: и теории, и практике.

Можно ожидать, что в будущем уйду в рыболовный спорт? Можно, спокойно. Это, безусловно, интересное дело — именно спортивная рыбалка. Люди соревнуются, есть свои правила, свой интерес. Сравнимые вещи — поймать рыбу и откатать чисто. Есть похожие моменты, потому что, когда ты ловишь рыбу, ты охотишься за ней, надо её добыть где-то. И, когда ты её поймал, это для тебя счастье.

Рыба как медаль? Она просто дарит радость и праздник. Я всегда всю рыбу отпускаю практически, дарю ей жизнь. А медаль я не отпускаю, держу при себе. Я просто сравниваю эти виды спорта. Они разные, но получаешь и от чистого проката, и от рыбалки такие же эмоции», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.