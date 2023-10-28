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Видео: Александр Самарин исполнил один четверной прыжок в КП на 3-м этапе ГП России

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года 25-летний российский фигурист Александр Самарин занимает промежуточное второе место на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске, по итогам проката своей короткой программы. Он получил от судей за свой прокат 93,92 балла.

В рамках своей КП Самарин исполнил четверной лутц, тройной асель и связку тройной лутц – тройной тулуп.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката Александра Самарина.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45 балла.

2. Александр Самарин – 93,92.

3. Фёдор Зонов – 80,38.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.