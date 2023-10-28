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Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
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Пётр Гуменник заявил самый сложный контент на произвольную программу в Красноярске

Пётр Гуменник заявил самый сложный контент на произвольную программу в Красноярске
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Стал известен прыжковый контент, который покажут фигуристы в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

Самую высокую сложность заявил победитель прошлогоднего финала соревнований Пётр Гуменник, который неудачно выступил в короткой программе и занимает пятое место. Ученик Вероники Дайнеко планирует исполнить четыре четверных прыжка: лутц, риттбергер, сальхов сольный и в каскаде с тройным тулупом.

По три квада заявили лидер соревнований Дмитрий Алиев, Арсений Димитриев (оба — два тулупа и сальхов) и Илья Яблоков (сальхов, риттбергер, тулуп). Два четверных намерены исполнить Данил Федосимов (два тулупа – сольный и в каскаде), Егор Рухин (тулуп и сальхов), Фёдор Зонов (два риттбергера – сольный и в каскаде) и Александр Самарин (два лутца – сольный и в каскаде). Четверной тулуп заявил также Евгений Пузанов.

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