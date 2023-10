«Был не в ногах». Гуменник завалил дебют с кавером на Rammstein, но программа — огонь

Первый блин комом – так можно кратко описать дебют Петра Гуменника с его многострадальной короткой программой «Солнце». Слишком уж много шума было вокруг этой постановки, так что практически всё внимание было приковано именно к ней.

Скандал с музыкой Гуменника разразился на контрольных прокатах, после чего было решено переделать нарезку: вместо немецкого оригинала от Rammstein была использована кавер-версия от коллектива Radio Tapok. Раньше Гуменник показывал переделанную программу только на шоу в Китае, так что Красноярск ждала самая настоящая премьера! Но, увы, она не задалась: победитель финала Гран-при не попал в топ-3 и стал только пятым по итогам короткой программы.

У Петра не получились все прыжковые элементы – падение с четверного лутца, падение с четверного сальхова и степ-аут на выезде с тройного акселя. В Красноярске Гуменник заявил экспериментальный контент – с таким же набором (лутц + сальхов) он в прошлом сезоне не выступал. Были стабильный вариант сальхов + риттбергер и более рисковый – лутц + риттбергер. На тренировке накануне, судя по видео от Первого канала, четверной сальхов у фигуриста получался стабильно, а вот ни одну попытку лутца в ролик так и не вставили.

«Наверное самое большое, что мне мешало – то, что, когда я сюда приехал, немного чувствовал себя не в ногах и потерял прибавку к своему прыжку, которую обычно чувствую, когда всё хорошо. Пытался её найти, но пока не успел», – рассказал Гуменник Первому каналу после проката.

При этом нельзя сказать, что прыжки сильно подпортили впечатление от самой программы – это не тот случай, когда хореография вылетает полностью из-за пары падений и постановка теряет лицо. И дорожку Петя выкатал на максимум, и только на одном заключительном вращении потерял уровень сложности. К энергетике тоже вопросов нет – в новой версии стало даже больше метала, нынешняя нарезка звучит агрессивнее первоисточника. Секрет, наверное, как раз в том, что эта музыка – по-настоящему его.

В комментарии для Первого канала Гуменник отметил, что соревновательную форму ещё нужно набирать, а для этого необходимы старты.

В лидерах после первого дня соревнований у мужчин – Дмитрий Алиев с короткой программой под «Любэ», пробивший отметку в 100 баллов. Придраться к прокату практически не за что – тройной аксель во второй половине Дима спас, но получил от судей небольшой плюс. После проката Алиев признался, что успокаивал себя мыслями о рыбалке – как мы видим, способ вполне рабочий.

Промежуточное второе место пока занимает Александр Самарин с «Яблочком». Над одной из трибун повесили огромный баннер «Самарин Lutzший», и Саша оправдал эту надпись – четверной лутц сделал по-царски, заработав почти 15 баллов за один этот прыжок. На акселе и на каскаде были помарки, но на общий настрой это не повлияло. Самарину очень идут подобные программы, а своим «Яблочком» он буквально ставит зал на уши – так было в Москве на контрольных прокатах, так случилось и в Красноярске.

Также в топ-3 по итогам короткой программы вошёл ученик Валентины Чеботарёвой Фёдор Зонов. Он откатался не безошибочно: после блестящего тройного акселя последовали падение с четверного риттбергера и неудачный выезд с каскада из тройных. Когда на лёд выходит Зонов, на первом плане всегда его скольжение и пластичность, и блюзовая композиция I’ll Take Care of you хорошо помогает Фёдору показать свои сильные стороны.

Завтра в произвольной программе всё может поменяться: мужское одиночное – слишком уж непредсказуемый вид. А «Солнце» Гуменника получит свой второй шанс на этапе в Самаре.