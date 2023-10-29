Канадцы Гиллес и Пуарье выиграли домашний этап Гран-при ISU

В Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» завершились соревнованиях в танцах на втором этап Гран-при ISU Skate Canada. Лучший результат в произвольном танце и в сумме показали представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Вторую позиции по итогам соревнований заняли британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Третью — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Танцы
Итоговые результаты
1. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 219,01 в сумме (131,46 в произвольном танце).
2. Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,55 (126,04).
3. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 192,01 (116,41).
4. Уна Браун / Гейдж Браун (США) — 187,62 (113,71).
5. Эмилеа Зингас / Вадим Колесник (США) — 184,96 (112,71).
6. Эва Пейт / Логан Бай (США) — 181,46 (109,34).
7. Алишия Фаббри / Пол Айер (Канада) — 173,34 (105,03).
8. Дженнифер Янзе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан (Германия) — 172,52 (106,38).
9. Молли Ланаган / Дмитрий Разгуляев (Канада) — 168,79 (102,82).
10. Ван Шиюэ / Лю Синью (Китай) — 160,61 (95,95).
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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