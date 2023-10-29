Алиев раскрыл, что крикнул тренерам по ходу неудачного проката ПП на 3-м этапе Гран-при

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал неудачный прокат произвольный программы на третьем этапе серии Гран-при России, который не помешал ему стать чемпионом соревнований.

«Злой? Да нет, на самом деле, не злой. Всё нормально, позитивно. Вот сейчас такое состояние глубокого выдоха, потому что дожил эту половину дня. Такое ощущение, что уже, блин, в этом дне двое суток прошло. Так рано тренировки начинались, рано встал, уже успел два раза поспать и так далее. Но по прокату, что могу сказать, удовлетворён тем, что вновь получается со старта показывать эти два четверных прыжка.

Они мне придали уверенность в том, что всё идёт так, как надо. И на третий четверной, когда я заходил, я поменял мысли. Я помню, что нужно делать, несмотря ни на что. Я такой человек, который через боль и хлёсткость, через уверенность в себе делает, а не через другие установки. В момент, когда это родилось, и начался сбой. После чего я крикнул тренеру: «Считайте», сделал такое движение. Наверное, судьи не знали, не поняли это движение — может, я себе показал это, дурачок.

Но подумал, сказал: «Считайте», думал, что какие-то сейчас сбои начнутся. Четверной сорвал, появился тройной, надо было делать каскады, а повторы нельзя допускать. В общем, немножко подвыбило меня. Но в целом я доволен тем, что допустил ошибки во второй половине. Она более лёгкая в прыжках. Тройной лутц сделал двойным. Программа была расшатанная. Тренер сказал, что видел, что я горел. Наверное, ему со стороны было действительно более чётко видно, потому что я иногда себя не чувствую. Казалось, что всё идёт хорошо. Какой-то боли на душе, что что-то плохо, нет. Мы готовились к этому турниру, и были безумно чистые и хорошие прокаты в тренировочном процессе.

Возможно, немножко второй день всё-таки повлиял, акклиматизационный день. Я здесь чуть меньше нахожусь, чем все остальные. Может, смена часовых поясов. Сегодня проснулся в 3 часа утра и не спал. Поэтому, может быть, это ещё повлияло. Но мне понравилось. Мне нравится бороться вот с такими состояниями, когда в 3 утра проснулся, в 4, неважно. Мне нравится испытывать вот это вот. Это как-то по-спортивному испытать, проверить и как-то с этим справиться, чтобы быть на старте», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.