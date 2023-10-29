Дмитрий Алиев выгрыз золото даже с ошибками, а Пётр Гуменник в последний момент ворвался в тройку, несмотря на провал в короткой программе.

«Кровавый спорт, второй день это доказываем». Чем закончились прокаты мужчин на Гран-при

Соревнования мужчин на этапе Гран-при в Красноярске оказались очень напряжёнными. Фаворит турнира Пётр Гуменник провалился в короткой программе и пошёл ва-банк в произвольной, а «ветераны льда» Дмитрий Алиев и Александр Самарин устроили битву между собой и преподали урок новому поколению.

Нервы у юных фигуристов не выдерживали — один из них закончил «кроваво». Второй день на арене «Кристалл» случаются пугающие вещи.

Рухин «пустил» кровь, а Гуменник вылез из ямы

Первыми разыграть медали взрослого этапа Гран-при в Красноярске предстояло мужчинам. И основная борьба развернулась между участниками второй разминки. Уже первый фигурист из этой группы, Егор Рухин, начал свой прокат с двух прекрасных четверных — сальхова и тулупа. Покорился ему и каскад из тройного акселя и двойного тулупа.

На втором трикселе Егор немного потерял концентрацию, но устоял на ногах, и элемент был засчитан с небольшим понижением. Ещё одна помарка была на каскаде тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, но на этом всё. Рухин постарался завершить выступление на высокой ноте, хотя на непрыжковые элементы ему уже не хватило сил, и уровни на вращениях и дорожке шагов были понижены. Тем не менее прокат оказался рабочим.

Хотя нервы оказались на пределе, Егор выложился по полной, у него даже пошла кровь из носа, что не осталось без внимания Максима Транькова:

«Такой у нас кровавый спорт, второй день это доказываем», — сказал комментатор, пока объявляли оценки.

Судьи поставили Егору 138,17 балла, всего — 207,89.

Следующим на лёд вышел Пётр Гуменник, которому предстояло идти ва-банк после неудачной короткой программы. Ученик Вероники Дайнеко отставал от лидера примерно на 30 баллов, поэтому ему надо было показать всё, что он умеет. Петя заявил четыре квада и два трикселя, но в процессе перекроил программу и начал с уверенного четверного сальхова.

Затем фигурист приземлил сложнейший квад-риттбергер, а вот на втором сальхове случилась грубая ошибка, из-за чего Гуменник не смог присоединить второй прыжок, потерял каскад и получил повтор на элементе. С двумя трикселями спортсмен справился, один из них в комбинации с дупелем, равно как и с каскадом из тройного лутца и двух двойных риттбергеров.

На вращениях и дорожке шагов фигурист немного потерял в уровнях, но для первого соревновательного прогона новой постановки «Дориан Грей» Петя выглядел очень неплохо. Эмоционально спортсмен отыграл сложный образ и рассказал напряжённую историю. Остаётся только ждать, когда Гуменник наберёт оптимальную форму и покажет синергию техники и артистизма. Пока Петя признался, что потерял лутц, никак не мог поставить ногу в программе, а ещё не до конца отработал каскад с сальховом. Но раз фигурист знает свои ошибки, то исправить их ему не составит труда. За свой прокат ученик Вероники Дайнеко получил 172,36 балла, в сумме — 242,77.

Ветераны льда Алиев и Самарин преподали всем урок

Илья Яблоков тоже не стал скупиться на четверные и сделал квад-риттбергер и квад-тулуп, первый тройной аксель у него получился чистым, а вот второй в каскаде — с ошибкой, не хватило фигуристу сил и на тройной лутц во второй половине программы. Однако на этом ошибки Ильи сошли на нет — спортсмен задорно откатал дорожку шагов и вызвал бурю эмоций у зрителей. В «кисс-энд-край» Яблоков выглядел довольным и покорно ждал оценки. Арбитры поставили ему 158,21 балла, за две программы — 236,88.

Не задался прокат у Фёдора Зонова. Ученик Валентины Чеботарёвой упал с тройного акселя в начале программы, а затем и с четверного риттбергера. Фигурист попытался исправиться, но вновь оказался на льду — прыжок не был засчитан из-за повтора. Были и другие помарки, отчего красивая постановка Фёдора, чудесного катальщика, смотрелась нецелостно. Оценить её по достоинству не смогли и судьи: 142,85 балла, всего — 223,23.

Робо-техно от Александра Самарина — это та программа, которую нужно смотреть хотя бы ради того, чтобы узнать, что в фигурном катании есть не только скучная классика. А с учётом того, что Саша дополняет свои прокаты сложнейшими прыжками, то это must have для каждого уважающего себя болельщика. В Красноярске ученик Светланы Соколовской исполнил прекрасный каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сольный квад-лутц завершился падением, но зато триксель в комбинации с дупелем вышел очень хорошим. Были ещё ошибки, включая падение на втором тройном акселе, однако настроение Самарин держал до конца. Оценила это и его тренер: «Зажигалочка», — засмеялась Светлана Соколовская, обнимая ученика после выхода с катка. Судьи поставили фигуристу 163,07 балла, в сумме — 256,99.

Александр Самарин Фото: РИА Новости

Завершал прокаты произвольных программ у мужчин Дмитрий Алиев. Спортсмен начал с отличных четверных тулупа и сальхова, на тройной тулупе он слегка клюнул, но устоял, а вот на тройном акселе всё-таки упал. В каскаде тройной лутц — ойлер — тройной сальхов ученик Евгения Рукавицына сдвоил первый прыжок, в остальном же обошёлся без ошибок. С точки зрения артистизма Дима по обыкновению был великолепен, буквально оставив всего себя на льду. Арбитры оценили его прокат в 159,62 балла, всего — 260,07.

Алиев уверенно выиграл золото этапа Гран-при, серебро досталось Самарину, ну а бронза — Гуменнику. Соревнования в Красноярске оказались очень интересными.