Алиев: можно ли общаться с тренером во время проката? Медведева вообще к судьям обращалась

Чемпион Европы 2020 года, российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, по какой причине общался со своим тренерским штабом во время исполнения ПП на третьем этапе серии ГП России.

«Я говорил, чтобы считали, чтобы не было каких-либо повторов после, потому что я со вторым тулупом ошибся, сделал тройной. И дальше можно было со схемой намудрить и где-то сделать повтор тройного тулупа. Я не дошёл до этого.

Есть моменты, когда я проезжаю мимо бортика, где стоит мой тренерский штаб. Я поэтому им и крикнул, потому что они через полпрограммы могут, когда я захожу на каскад, сказать перед лутцем, например, аксель добавить. Не запрещено ли это? Нет. Женька Медведева, вы же помните, в начале программы говорила судьям «Спасибо» прям вслух. Главное матом не ругаться», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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