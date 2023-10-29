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Алиев: Кондратюк вообще легко прыгает четверные, у него тело как молодая картошка

Алиев: Кондратюк вообще легко прыгает четверные, у него тело как молодая картошка
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Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о противостоянии поколений в современном мужском фигурном катании.

«Самарин сказал, что у ветеранов льда ещё есть порох в пороховницах? Да, он прав. Мы с ним очень много общались на эту тему. В целом, мы одни «девяностики» остались. Все остальные ребята помладше, кому-то по 17 лет, и видно, что у них сейчас тенденция такая, что все рано начинают делать четверные прыжки. Ребятам в более молодом возрасте это немножко проще даётся. Например, Марк Кондратюк эти четверные прыгает вообще легко, потому что он юный, у него тело такое молодое как молодая картошка, а у нас такая повисшая, с гнильцой.

Саша прав. Очень приятно, наверное, выигрывать в такой компании. Просто, потому что ты доказываешь, в первую очередь самому себе, что ты ещё способен на что-то. Даже с ошибками», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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