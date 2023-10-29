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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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14:30 Мск
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Самарин — о прокате: для первого раза пойдёт, опыт помогает в начале программы

Самарин — о прокате: для первого раза пойдёт, опыт помогает в начале программы
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Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свой прокат произвольной программы на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«‎Может быть, не все силы оставил на льду, но опять же первый старт съедает больше, даже если у тебя что-то там есть, такое ощущение, что катаешься до изнеможения. Старт такой. Хочется вспомнить положительные моменты в прокате, были, конечно, и отрицательные, но и положительные. Для первого раза пойдёт.

Опыт помогает в том плане, чтобы выйти, встать в начале программы»‎, — передаёт слова Самарина из микста корреспондент Чемпионата Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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