Самарин прокомментировал изменения в произвольной программе на третьем этапе Гран-при

Победитель этапа Гран-при России 2019 года, 25-летний фигурист Александр Самарин рассказал об изменениях в произвольной программе на третьем Гран-при России в Красноярске.

«‎Первой была третья часть и концовка. Вокруг неё уже набрасывали. В моменте не нравилось резать музыку, потому что она целиком очень прикольная, обработка мне очень нравится. Она без слов очень мощная, вся программа идёт, чтобы взорвать настроение. Очень рад, что зал откликается, поддерживает, это очень здорово»‎, — передаёт слова Самарина из микста корреспондент Чемпионата Яна Левхина.

По результатам произвольной программы третьего этапа Гран-при России Александр Самарин занял второе место, позволив Петру Гуменнику оказаться выше.

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