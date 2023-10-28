Александр Самарин — о прокате на третьем этапе Гран-при России: откатал терпимо, сносно

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске.

«Откатал терпимо, сносно, вещи, которые допустил, я бы не сказал, что это серьёзные ошибки, просто коробящие неприятности, получилось лучше, чем на контрольных прокатах. Для меня это первый прокат, ребята, с которыми соревнуюсь, уже отстрелялись, выступали где-то, а у меня с контрольных прокатов не было турниров, негде было показать программы. Было волнение, но зал яростно помогал справиться с ним, за что большое спасибо. Была зажатость, но после первых «косяков» я понял, что надо хотя бы на дорожке поднабрать. Немножко по волнам меня побросало.

На чемпионате России мелкие ошибки уходят? Да, но на него ещё отобраться надо, фигурное катание — это непредсказуемый вид спорта, оттого и зрелищный. Коньки острые, лёд скользкий», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После короткой программы Самарин идёт вторым, набрав 93,92 балла.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.