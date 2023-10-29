Ходыкин и Собинина признались, что могли сняться с 3-го этапа Гран-при России

Российская спортивная пара Денис Ходыкин и Таисия Собинина рассказали, по какой причине могли сняться с третьего этапа серии Гран-при России.

Ходыкин: мы очень рады, что выступили, прокатали. Не озвучивали до, но сейчас, наверное, можем это сказать — не с той позиции, что хотим дать поблажку, но хотим сказать огромное спасибо врачам, которые находятся здесь, в Красноярке и очень сильно помогли нам выступить. Поставили уколы, сказали, что, как и в какой последовательности. Мы привезли уколы с собой, но без какого-либо знания. Нам помогли, так что огромное всем спасибо. Спина у девочки очень сильно заболела за три дня до отъезда. Мы почти не катались, не делали элементы. Всё только в последний день, пробовали понять, едем мы или нет. Приняли решения ехать.

Собинина: в первый день я с кровати встать не могла.

Ходыкин: не думаем, что это что-то серьёзное, скорее, защемление — потому что от первого до третьего дня даже без лечения уже становилось легче. Упрощали ли контент? Да.

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