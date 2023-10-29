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Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
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Видео произвольной программы победителя 3-го этапа ГП России Дмитрия Алиева

Видео произвольной программы победителя 3-го этапа ГП России Дмитрия Алиева
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Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске, несмотря на ошибки в произвольной программе.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео его произвольной программы, за которую он получил от судей 159,62 балла (это третий результат дня).

В рамках своей ПП Алиев исполнил: четверной тулуп, четверной сальхов, тройной тулуп, каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц — двойной аксель, тройной риттбергер и упал на тройной акселе.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 260,07 балла.
2. Александр Самарин – 256,99.
3. Пётр Гуменник – 242,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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