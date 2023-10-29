Видео: произвольная программа Александра Самарина на 3-м этапе Гран-при России

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Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года 25-летний российский фигурист Александр Самарин завоевал серебряную медаль на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео его произвольной программы, за которую он получил от судей 163,07 балла (это второй результат дня).

В рамках своей ПП Самарин исполнил: каскады четверной лутц – тройной тулуп, тройной аксель – двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, двойной аксель и упал с четверного лутца и тройного акселя.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Мужчины. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 260,07 балла.

2. Александр Самарин – 256,99.

3. Пётр Гуменник – 242,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.