Вероника Яметова призналась, что ей поставили новую произвольную программу за 4 часа

16-летняя российская фигуристка Вероника Яметова прокомментировала завоевание серебра на 3-м этапе серии Гран-при России.

«Программа сложилась, может показаться, что я всё хорошо сделала, но на самом деле есть недочётики, которые нужно улучшать.

Пусть этой программе всего полторы недели, я думаю, это прогресс (улыбается). Почему пришлось сменить программу? У меня до этого была программа под несколько композиций, музыка Лары Крофт и другой исполнитель. Изначально эта программа ставилась на показательные, и мой хореограф Анастасия Алексеевна Шевченко не могла по семейным обстоятельствам приехать и поставить программу, потому что у неё девочка родилась. Она живёт в Москве, а я в Санкт-Петербурге. Пришлось первые соревнования, которые в Свердловской области, катать с той программой. Полторы недели назад мой хореограф приехала, и мы за четыре часа быстренько поставили программу.

На прошлом этапе в Омске вроде бы Максим Траньков сказал, что невозможно поставить программу за две недели до соревнований, я скажу, что возможно (улыбается). Опровергну.

Новая программа про девушку-викинга, Лагерта была первой женой Рагнара, когда они хотели отступать от боя, она им не позволила, запретила отступать, и они смогли выиграть эту битву. Думаю, что эта программа показывает, какой сильной может быть женщина.

Если бы не вчерашний неудавшийся прокат, может быть, всё бы сложилось иначе, но я смогла собраться и показать все, на что способна.

Как здоровье? Было недоразумение на тренировке, мне пробили ногу коньком, но ничего такого сверхъестественного не было, кость цела — это самое главное. Была большая дырка в ноге, это всё заросло, все нормально, никак на здоровье не сказалось. Я недельку посидела дома, всё прошло, снова вышла на тренировку», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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