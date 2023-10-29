«Пошла и на голову приземлилась». Ученица Тутберидзе — мимо топ-3 на непредсказуемом этапе

На этапе Гран-при в Краноярске завершились выступления фигуристок, а главной интригой произвольной программы был прокат Майи Хромых из группы Этери Тутберидзе. После первого вида она занимала седьмое место и должна была отыгрываться — пусть и без четверных прыжков, которые пока не восстановлены после пропуска целого сезона.

Попасть в тройку Майе не удалось, но её проникновенные ответы на вопросы журналистов стоит прочитать. А итоги получились абсолютно непредсказуемыми! Мы ведь любим интригу?

Майя Хромых выходила на лёд в первой разминке. По первой половине программы казалось, что она взяла себя в руки и воспряла: чисто — каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип и тройной сальхов через ойлер, тройной риттбергер, двойной аксель.

Но потом у фигуристки явно закончились силы и пропала концентрация: она упала с тройного лутца, затем раскрылась на флипе и смазала приземление. Прыжок получился только двойным. Майя взяла себя в руки и всё же сделала последним элементом каскад из двойного акселя и двойного тулупа.

Не оказался чистым и итоговый протокол: на флипе нашли неясное ребро, на «уроненном» лутце — недокрут в четверть. Пострадали и уровни. Последнее вращение было выполнено на первый, второе — на третий, дорожка шагов — на второй.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Результат Хромых — 131,16 балла за произвольную программу и 193,22 — сумма. Она заняла промежуточное первое место, но сразу было очевидно, что этого не хватит для топ-3. Майя не смогла преодолеть даже стратегический рубеж в 200 баллов, который является безусловным показателем качественного катания. Официальный мировой рекорд Камилы Валиевой — 272,71.

Но Майю точно не стоит ругать ни за не самое лучшее выступление, ни тем более за баллы. Главное, чтобы такие же выводы делали в требовательном штабе Этери Тутберидзе, давая спортсменке время восстановиться после пропуска сезона.

«Фигурное катание — моя жизнь»

После проката Майя проникновенно ответила на вопросы журналистов. Она рассказала не только о недавнем выступлении, но и буквально обо всём: как тяжело было пережить год без соревнований, как она поняла, что не может без фигурного катания. И, конечно, о том, планируется ли возвращение четверных прыжков.

— Очень сложно выступать после такого перерыва. Очень быстро отвыкаешь, очень долго к этому привыкаешь, какие-то новые штучки у тебя появляются. Поэтому я думала, что будет намного легче, что я так же приду, настроюсь, откатаюсь как раньше, а оказалось, что всё совсем не так. Голова другая стала, как раньше уже не будет. Какие штучки? В голове штучки новые появляются, с которыми непонятно, как бороться. И это решается через долгое время, через тренировки.

— Чего не хватило сегодня? Физической формы?

— Не то чтобы физической формы. Ехала я нормально. Не хватило концентрации. Начала придумывать себе какие-то ненужные вещи, получится — не получится, начала вспоминать свои старые ошибки, чтобы сейчас их не совершить, в итоге пошла и на голову приземлилась.

— Как настроение? В «кисс энд край» ты улыбалась.

— Плачу я в номере, а здесь надо улыбаться. Я рада, что здесь падаю и кувыркаюсь, а не сижу дома и не смотрю это со стороны. Со здоровьем всё хорошо сейчас, всё нормально, тренирую, накатываю, стараюсь. Во время перерыва хотела кататься и выступать, как девочки. Я за этим наблюдала, приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом, то ещё с чем-нибудь. Я смотрю на них и просто катаюсь, потому что мне нельзя прыгать, а то будет всё хуже. Много плакала дома и переживала. Рада, что сейчас уже всё налаживается потихоньку.

— Не пробовала ли переключиться на что-то другое, пока не могла тренироваться?

— Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу. Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься — мне это нравится. На данный момент фигурное катание — моя жизнь, и мне было очень сложно без этого.

Майя Хромых Фото: РИА Новости

— Есть ли цель восстановить четверные прыжки?

— Цель есть, но пока что она на втором плане, потому что сейчас нужно вкатать свои программы, чтобы они были стабильные, чтобы на тренировках оставалось время для четверных. Буду восстанавливать — может, не в этом сезоне, а в следующем буду пытаться. Я верю, что можно всё вернуть. Если я это делала, то и дальше смогу.

Фролова стала победительницей этапа

Дальнейшие выступления фигуристок показали, что у Майи Хромых нет шансов попасть на подиум. Она обошла Арину Кшецкую, Екатерину Анисимову и Софью Важнову, но затем её поочерёдно обошли Вероника Яметова, Елизавета Куликова, Анна Фролова и Мария Агаева.

Все четверо выдали идеальные прокаты в прыжковом плане, не допустив ни одного падения. Победу одержала Фролова, второй стала Яметова, третьей – Агаева. Майя Хромых финишировала на пятом месте.