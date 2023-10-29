Степанова/Букин рассказали, влияет ли на их мотивацию отстранение от международных стартов

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в паре в танцах на льду, рассказали, влияет ли на их мотивацию отстранение россиян от международных турниров.

Букин: Мы вернулись, этот сезон происходит в России. Мы безумно благодарны федерации, всем, кто организует, кто проводит такие масштабные соревнования. Честно, не буду скрывать, я выходил на этот лёд с мыслями: «Боже мой, я нервничаю». Значит, суть соревнований сохранена. Я выхожу, я тренируюсь, я переживаю. Конечно, мы очень хотим выйти на международный уровень и мы будем работать для того, чтобы, когда это произойдёт, мы были в обойме и на уровне, могли соревноваться с высшим эшелоном.

Степанова: Потенциал не исчерпан, я сейчас стояла и думала об этом. Понимаю, пересматриваю видео, нам действительно есть над чем работать. Есть такие спортсмены, которые достигли своего потолка в своём виде спорта, больше невозможно из себя что-то выжать. У нас огромный плюс — поменяли команду, перешли к другим тренерам, есть ещё больше возможностей себя раскрыть, больше себя показать, меняться, пробовать. Этот сезон нам на руку, хоть это и печально, грустно, хотелось бы туда. Пока так, мы ищем в этой ситуации плюсы.

Букин: Мы можем посмотреть видео, почерпнуть что-то для себя. Как бы ни складывалась ситуация, можно почерпнуть что-то из других команд на международном уровне. Можно посмотреть, что делают ребята, это интересно, чтобы не застаиваться и развиваться. Все стараются, что-то делают. Посмотрел Skate America, ребята мне очень понравились, есть какие-то находки. Мы можем посмотреть, что-то почерпнуть, над чем больше работают.

Степанова: Все друг за другом следят вне зависимости от ситуации.