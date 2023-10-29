Темнокожая фигуристка выбрала программу против расизма на Гран-при ISU и стала последней

29-летняя фигуристка, шестикратная чемпионка Франции Маэ-Беренис Мейте выбрала программу против расизма и за BLM на втором этапе Гран-при ISU в Канаде и провалила выступление.

В этом сезоне француженка выступает в короткой программе под композицию Майкла Джексона «They Don't Care About Us» в миксе с новостными сюжетами об убийстве Джорджа Флойда. Вероятно, целью программы было показать несправедливость расизма. Однако сам прокат получился провальным. Все прыжки выдались смазанными. После тяжёлого приземления с двойного акселя последовало падение на тройном риттбергере, а каскад тройной лутц — тройной тулуп выкатился только в лутц в два оборота.

Этот прокат судьи оценили в 41,65 балла. Таким образом, спортсменка заняла последнее, 12-е место на турнире.