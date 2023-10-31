«Как ты начнёшь программу, так она и пойдёт». Александр Самарин — о четверном лутце

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России Александр Самарин высказался о своём коронном элементе – четверном лутце, благодаря которому стал вторым на этапе Гран-при России в Красноярске.

«По статистике в целом я обычно всегда его делаю первым элементом. Из последнего, когда он не получался, это были контрольные прокаты. Там не скажу, что я прям заряжался на него. Будет — хорошо, не будет — программу будем показывать.

Четверной лутц — начало моей программы, и в целом как ты начнёшь программу, так она и пойдёт. Мне кажется, у всех плюс-минус так: надо начать хорошо. Во-первых, чтобы втянуться, справиться с волнением. В начале ты всё равно встаёшь в первую позу на адреналине и надо справиться, это довольно затруднительно бывает.

Сейчас могу сказать, что перед короткой программой было прям волнение, которого давно не испытывал. В прошлом сезоне я как-то с этим спокойно справлялся. А тут поймал это волнение, которое как волнами идёт. Поэтому и получились некоторые ошибочки. Но этот лутц дал такую уверенность, что в произвольной я выходил уже, всё поняв, всё почувствовав.

Сезон у меня, по сути, только начался, а другие ребята уже выступали в Питере на каких-то своих турнирах. Они уже понимают этот соревновательный мандраж. Каждый сезон ты начинаешь как с чистого листа», — сказал Самарин в «Прокат Show» на канале ОККО.