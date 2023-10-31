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«Я ещё на ЧР-2020 делал». Александр Самарин — о новом каскаде Ильи Малинина

«Я ещё на ЧР-2020 делал». Александр Самарин — о новом каскаде Ильи Малинина
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Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России 25-летний фигурист Александр Самарин опроверг информацию о том, что американский фигурист Илья Малинин является первым исполнителем каскада четверной лутц-ойлер-тройной сальхов на официальных соревнованиях.

«Илья Малинин неплох. Но когда прошёл этап в Америке, я хотел выложить… В произвольной программе он сделал комбинацию четверной лутц-ойлер-тройной сальхов, и везде писали, что он первый, кто её выполнил. Но я откопал из закромов, что я ещё на чемпионате России — 2019/2020 делал на положительные GOE. Но это шутки шутками.

Человек делает пять четверных — это очень серьёзный уровень, что-то на грани физических возможностей. Нагрузка колоссальная. Без четверного акселя? Халтурит, не дорабатывает (смеётся). Это очень высокий уровень, честно говоря», — сказал Самарин в «Прокат Show» на канале ОККО.

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