«Мы взрослые люди, уже ветераны». Александр Самарин — о дружбе с Дмитрием Алиевым

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России 25-летний фигурист Александр Самарин высказался о многолетней дружбе с одним из основных соперников на льду – чемпионом Европы – 2020 Дмитрием Алиевым.

«Не мешают ли соревнования дружбе? Я не сказал бы, что что-то мешает. Мы взрослые люди, уже ветераны. Я вообще самый возрастной одиночник сейчас на льду. У нас сразу так получилось, что мы прекрасно понимаем, что есть жизнь за пределами льда, и есть каток — твоя работа. Ты на лёд выходишь, не на ринг. Ты выходишь один: что ты сделаешь, такое место и займёшь. Зачем смотреть: сделает — не сделает, прыгнет — не прыгнет. Свою работу делай, и всё. Если бы мы одновременно программы катали на одном льду вдвоём, возможно, это бы как-то влияло. А здесь…

Понятно, что ты едешь на соревнования выигрывать, но вот стал вторым. Но всё равно я рад, что мы вдвоём уже сколько лет идём нога в ногу, ещё и молодым даём бой, стоим на верхних ступенях. Я рад за Диму, что у него получилось в итоге», — сказал Самарин в «Прокат Show» на канале ОККО.

На этапе Гран-при России в Красноярске Алиев стал первым, а Самарин — вторым.