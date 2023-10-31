Евгения Медведева исполнит главную роль в новом шоу Ильи Авербуха «Корова на льду»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом мюзикле продюсера и хореографа Ильи Авербуха «Корова на льду». Шоу пройдёт с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в МСА «Лужники».

По сюжету мечтательная героиня — милая коровушка Муля, роль которой и играет Медведева, просматривая спортивный канал, ради увеличения надоев, прониклась этим искусством. И невозможное стало возможным. В сказке будут и похищение, и настоящая погоня, жулики и воры. Главное в этой истории о мечтах, о дружбе и упорстве то, что, несмотря ни на какие трудности, нужно иди к своей мечте, и всё непременно получится. Друзей Мули также сыграют звёзды мирового фигурного катания.