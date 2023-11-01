Экс-фигуристка Кавагути раскритиковала Исинбаеву за слова о воинских званиях

Двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию, японка Юко Кавагути, выступавшая в спортивной паре с Александром Смирновым, отреагировала на слова двукратной олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Елены Исинбаевой, которая ранее заявила о номинальном характере своих воинских званий.

«Елена Исинбаева должна быть благодарна за присвоение ей воинских званий, потому что это очень важно. Когда я приехала (в Россию), у меня ничего не было, но потом оказалось, что я стала заслуженным мастером спорта. Я не понимала, что это значит, а теперь понимаю. Из-за того, что у меня есть такое звание, ко мне относятся лучше. Я закончила университет, пусть даже без красного диплома, но меня стали приглашать на разные мероприятия. Наверное, это всё из-за заслуг. В Японии эти звания не дают никаких преимуществ, как и японские – здесь. Конечно, мы говорим не о воинских званиях, а о спортивных, но тем не менее», — приводит слова Кавагути «РИА Новости Спорт».

Ранее Исинбаева переехала в Испанию. Воинские звание были получены ею в период выступлений за ЦСКА.