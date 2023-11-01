Боброва — о Майе Хромых: там классная команда тренеров, которая доведёт её до совершенства

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о фигуристке Майе Хромых, которая вернулась на лёд после травмы руки.

«С возвращением Майю Хромых. Хочется пожелать, чтобы она не опускала руки. Видно, что пока она не в форме. Меня не расстраивают ни прыжки, ни какие-то там эти вещи… Она ещё наберёт, там классная команда тренеров во главе с Этери Георгиевной (Тутберидзе — примечание «Чемпионата»), которая доведёт её до совершенства. Главное, чтобы была мотивация это сделать — и мы увидим Майю Хромых, может быть, не такой, какой она была, но обновлённой, классной и т. д.

Такое ощущение, что она заранее расстраивается. И в короткой, и произвольной я увидела такой момент, что она будто уже готова к тому, что не получится. Нет той уверенности и нахального выхода, которые должны соответствовать её возрасту и опыту. Какая-то несвойственная ей скромность. Надо поувереннее! Вышибла дверь бортика ногой, выкатила, показала, кто здесь хозяйка», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».