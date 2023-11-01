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Екатерина Боброва рассказала, как «Ледниковый период» помог Ивану Букину

Екатерина Боброва рассказала, как «Ледниковый период» помог Ивану Букину
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о том, как проект «Ледниковый период» помог фигуристу Ивану Букину.

«На что можно смотреть бесконечно? Как течёт вода, как горит огонь и как катаются Степанова с Букиным в произвольной программе. Лаконичность костюмов, красивая музыка, потрясающие линии…

Мне хочется сказать, что Иван Букин большой молодец. Хотя он там говорит, что он не в форме, но я считаю, что то, как он катается, как он помогает Саше, — это намного важнее. Есть моменты, где видно, что он что-то на себя берёт, забирает внимание. Это профессионализм высочайшего класса.

Было ли это в нём до паузы во время катания у Свинина и Жук? Отвечу на этот вопрос так: Ваня Букин — единственный спортсмен, который выступает на соревнованиях после школы «Ледникового периода». Видно, как это ему помогает. Я по своему опыту могу сказать, как спортсмены меняются после этой школы. Я совершенно по-другому каталась после «Ледникового периода». Ему повезло, пройдя эту школу, вернуться на старт. Он совершенно иначе эмоционально чувствует теперь партнёршу, понимает её душу», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

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