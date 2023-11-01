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«У меня это вызвало отвращение». Этери Тутберидзе — об идее сериала «Последний аксель»

«У меня это вызвало отвращение». Этери Тутберидзе — об идее сериала «Последний аксель»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о снятом в 2021 году сериале «Последний аксель».

В фильме о фигурном катании снялись Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Спортивная драма о воле к победе и жажде свободы рассказывает про то, как тренер готовит упорную фигуристку к решающему выступлению. В ходе съёмок не раз намекалось на то, что под тренером подразумевается Тутберидзе.

«Я не смотрела сериал «Последний аксель», но слышала, когда реклама пошла. Я поняла, что они пытаются спародировать меня – как-то где-то какие-то моменты… У меня это вызвало отвращение, и я поэтому не смотрела ни одной серии. И не хочу», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

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