«У меня это вызвало отвращение». Этери Тутберидзе — об идее сериала «Последний аксель»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о снятом в 2021 году сериале «Последний аксель».

В фильме о фигурном катании снялись Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Спортивная драма о воле к победе и жажде свободы рассказывает про то, как тренер готовит упорную фигуристку к решающему выступлению. В ходе съёмок не раз намекалось на то, что под тренером подразумевается Тутберидзе.

«Я не смотрела сериал «Последний аксель», но слышала, когда реклама пошла. Я поняла, что они пытаются спародировать меня – как-то где-то какие-то моменты… У меня это вызвало отвращение, и я поэтому не смотрела ни одной серии. И не хочу», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.