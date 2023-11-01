Тутберидзе — о деле Валиевой: хотела бы посадить всех участников процесса на детектор лжи

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о том, как запрещённое вещество могло оказаться в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой на чемпионате России – 2022.

«Я в голове у себя перелистывала возможные варианты, вопросы, если бы когда-нибудь, вот правда… Во-первых, я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Я хочу знать, откуда это взялось, что это, почему. У меня столько вопросов! И я думаю, что, наверное, никогда не получу на них ответы. Надо как-то с этим жить», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Результат допинг-пробы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, стал известен только после того, как Камила помогла сборной России выиграть золотые медали олимпийского командного турнира в Пекине. Однако медали до сих пор не вручены, так как продолжаются слушания дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).