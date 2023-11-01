Тутберидзе возмутилась тем, что проверка допинг-теста Валиевой «зависла» на полтора месяца

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о том, что допинг-тест Камилы Валиевой, сданный за полтора месяца до Олимпиады, не был проверен до Игр.

Оказавшийся положительным допинг-тест был взят 25 декабря 2021 года, а о его результатах стало известно 8 февраля 2022 года, когда Россия с Валиевой выиграла командное золото Олимпиады.

«Я знаю, что у меня все спортсмены, естественно, это всегда чемпионат России — первая тройка призёров обязательно проходит допинг-тест, и кого-то ещё могут взять, неважно кого, из хвоста. Первая тройка — это вообще обязательно на всех соревнованиях. На чемпионате России всегда.

У меня моя дочка Диана с Глебом (танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин. – Прим. «Чемпионата») стали вторыми, и они не были ещё в пуле, но им тут же пришло уведомление, что они должны в этот пул записаться, а это не так легко — там нужно ещё авторизацию пройти до какого-то числа в декабре, и там прямо уведомление было, что они должны до 28 декабря авторизоваться. Уже 4 января в пять утра у нас звонок в дверь: допинг-офицеры пришли. И они ещё приходили, потому что до Олимпиады они должны были пройти три допинг-теста, и они должны были быть чистыми.

И все спортсмены, которые участвовали в чемпионате России, у всех всё пришло. Почему здесь он висел?» – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.