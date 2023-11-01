«Я бы на месте Валиевой не пошла на лёд». Тутберидзе — о титрах на табло на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как в российской команде узнали, что Камила Валиева допущена до участия в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

После информации о положительном допинг-тесте, сданном полтора месяца назад на чемпионате России, Валиева была отстранена от соревнований и не поддерживала форму.

«Потом нам вдруг сказали, что всё: её допускают до соревнований. Мы уже ничего не понимали, и она уже не готова была. Она все эти дни ничего не катала, не прокатывала. Там же ты держишь форму, ты на пике формы, она спускается очень быстро. А здесь этот стресс, отсутствие тренировок. И в общем-то то, что она в зал ходила, там она маяла чего-то, особо ничего не делала.

Её допустили до соревнований, но при этом Камила мне показала в день произвольной программы… есть такое онлайн-табло, и Камила сказала: «Смотрите, там внизу было подписано крупными буквами, что, «если Камила Валиева попадает в тройку призёров, награждения не будет». И у меня вопрос: обязательно это было выставлять на онлайн-табло? Нельзя было отдельно где-то там повесить или нам сообщить, как внутреннюю информацию пропустить? Но нет, не поленились: ввели на онлайн-табло. Серьёзно? Я это прочитала, у меня аж ёкнуло. Я не знаю. Я бы на её месте не пошла на лёд, наверное.

Она уже в короткой степанула, у неё уже не те баллы были. Но произвольная – это всё-таки немножко другое», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.