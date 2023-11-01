«Универсальная спортсменка». Тутберидзе сравнила Камилу Валиеву с Юдзуру Ханю

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о таланте и уникальности своей ученицы Камилы Валиевой.

«Что касается Валиевой, она универсальная спортсменка. У неё есть сочетание всего. Она красиво катается, таких немного. Например, Косторная красиво катается. Камила от природы растянута, от природы гибкая, при этом она владеет тройным акселем и четверными прыжками. Она красива, она чувствует музыку, передаёт эмоции. Она исключительная.

Не знаю, будет ли ещё такая спортсменка. Может быть, будут другие, но такой не будет. Был Юдзуру Ханю, но такого же больше не будет. И Камила Валиева. То, что выпало на неё, и то, что огромная любовь перескочила в ненависть», – сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.