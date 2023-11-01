Этери Тутберидзе ответила на упрёки в том, что она тормозит половое развитие фигуристок

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на упрёки в том, что ради высоких результатов в её группе всеми способами тормозят половое развитие девушек.

«Медведевой на Олимпиаде было 18 лет. Ко мне она пришла в 6,5 – посчитайте теперь её путь до Олимпиады. Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. И кто тормозит развитие? Практически 13 лет – путь Жени Медведевой только у меня, а она ещё до меня каталась. Ей всё довольно-таки сложно давалось всегда, я всегда это подчёркивала. Она трудоголик. И я понимала, что то, сколько она трудилась у нас, она не будет трудиться больше нигде, потому что не будет таких условий, таких возможностей. Поэтому дальше всё давалось ей намного сложнее»,- сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.