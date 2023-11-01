Тутберидзе — о Загитовой на ОИ-2018: меня подташнивало, когда она вынимала ноги из ботинка

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о микротравмах, которые приходится терпеть фигуристкам ради высоких достижений в спорте.

В качестве примера Тутберидзе выбрала историю Алины Загитовой в олимпийский сезон 2018 года.

«У них всё болит. У Алины ноги в олимпийский сезон были стёрты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ноги из ботинка. Но я ей об этом не говорила, потому что, если ты дашь понять, что это плохо, она просто может не найти в себе силы дальше это терпеть. Как она это терпела, я не понимаю. Это всё было ради этой цели, ради Олимпиады, ради того, чтобы откататься хорошо», — сказала Тутберидзе на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.