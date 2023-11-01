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Тарасова опровергла слова Тутберидзе о вмешательстве в работу с Медведевой

Тарасова опровергла слова Тутберидзе о вмешательстве в работу с Медведевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слова Этери Тутберидзе о том, что она вмешивалась в подготовку фигуристки Евгении Медведевой к Олимпийским играм — 2018.

Ранее Тутберидзе заявила, что в олимпийском сезоне Медведева отдалилась от неё под влиянием Тарасовой. Тутберидзе не стала скрывать своего отношения к тому, что легендарная наставница пыталась воздействовать на спортсменку напрямую, а не давала советы тренерскому штабу Медведевой.

«Я не поняла слов Этери Георгиевны насчёт вмешательства в подготовку Евгении Медведевой. Хочу поговорить с ней по этому поводу. Я никогда Женю не тренировала и ничего ей не советовала. Не могу ей советовать, потому что она является ученицей Тутберидзе», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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