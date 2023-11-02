Липницкую кружили на руках, Трусова приручила огонь. Лучшие фото с шоу Плющенко

1 ноября в Санкт-Петербурге на площадке стадиона «Ледовый дворец» состоялось ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

Шоу Плющенко соединяет в себе постановку на льду и современный балет. Под музыку великих российских композиторов лучшие фигуристы страны превратили лёд в настоящий театр и отдали дань культуре и известным постановкам.

В постановке приняли участие Евгений и Александр Плющенко, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Макар Игнатов, воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и другие. Кроме того, Юлия Липницкая выступила в паре с Дмитрием Михайловым.

Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.