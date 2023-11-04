Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: произвольная программа Малинина на Гран-при Франции

Видео: произвольная программа Малинина на Гран-при Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы на Гран-при ISU в Анже (Франция), занял второе место в произвольной программе и итоговом зачёте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Ильи Малинина на этапе Гран-при во Франции.

За произвольную программу Илья Малинин получил 203,10 балла. Общая сумма составила 304,68. Больше в произвольной программе набрал только Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 205,71. Он и стал победителем Гран-при ISU в Анже с общей суммой 306,78 балла. Третье место у фигуриста из Японии Юмы Кагиямы, на четвёртом месте расположился швейцарец Лукас Бричги, замкнул пятёрку соотечественник Ильи Малинина Камден Пулкинен.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android