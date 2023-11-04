Видео: произвольная программа Малинина на Гран-при Франции

Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы на Гран-при ISU в Анже (Франция), занял второе место в произвольной программе и итоговом зачёте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом произвольной программы Ильи Малинина на этапе Гран-при во Франции.

За произвольную программу Илья Малинин получил 203,10 балла. Общая сумма составила 304,68. Больше в произвольной программе набрал только Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 205,71. Он и стал победителем Гран-при ISU в Анже с общей суммой 306,78 балла. Третье место у фигуриста из Японии Юмы Кагиямы, на четвёртом месте расположился швейцарец Лукас Бричги, замкнул пятёрку соотечественник Ильи Малинина Камден Пулкинен.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию – 2023/2024 доступны в Okko.