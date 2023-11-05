Авербух: дуэтный номер Марка с Женей — это открытие

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух оценил готовность фигуриста Марка Кондратюка к шоу «Кармен».

«Дуэтный номер Марка с Женей – это открытие. Безусловно, Марк остаётся действующим спортсменом, выступает на соревнованиях, так что мы максимально его берегли. Видите, какое количество тройных лутцев только на первом шоу было исполнено! Столько же будет на втором, подготовка продолжается и здесь. На бис в Екатеринбурге и сегодня Марк исполнил четверной сальхов. Зрительские аплодисменты, безусловно, дают силы. Очень надеемся, что на следующем этапе Марк будет кататься лучше», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Марк тоже надеется (смеётся). Будет стараться», — добавил Кондратюк.