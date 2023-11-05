Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала свою роль на шоу «Кармен».

«Самая сложная сцена технически — это маскарад. Мало места, много людей, сложный номер по постановке, мы очень много его репетировали. Много проносов, когда ребята друг перед другом на большой скорости проезжают, мне ни в коем случае нельзя в центре оказаться, иначе будет полный коллапс.

Эмоционально самая сложная сцена, конечно, в финале — это смерть Кармен. Мне нужно переключиться с веселушки, с заводилы на реальную драму. Я должна показать дилемму. После последнего номера я эмоционально абсолютно выжата.

На какой возраст я ощущаю свою героиню? Да на свой, наверное. Конечно, по истории она младше, чем я, но поскольку мне 23… Наверное, так и ощущаю, Кармен разная.

Трудно ли было вживаться в такую роль? Нет, у меня была хорошая репетиция — у меня был поставлен номер под классическую музыку из оперы. Не то чтобы мне это сильно помогло, но как-то ощутить себя смогла.

Похожа ли я на Кармен? Наверное, все хотят услышать лирику, что мы так похожи, но, скорее всего, нет. Я в жизни более сдержанный человек, более дисциплинированный. Позволить себе такое, что позволяла Кармен, не смогу и никогда не сделаю (смеётся). Есть героиня, есть я — всё сложилось», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.