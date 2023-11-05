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Энберт прокомментировал свою роль на шоу «Кармен»

Энберт прокомментировал свою роль на шоу «Кармен»
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Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Александр Энберт прокомментировал свою роль на шоу «Кармен».

«Для меня здесь особая энергетика, Петербург — это мой родной город. Родители будут смотреть — это другая ответственность совершенно, не знаю, сколько тысяч человек сравнится с этой парой глаз (смеётся). Здесь приятно, здесь классно, здесь публика знает и ценит фигурное катание. Огромное спасибо за поддержку, что приходят, смотрят, болеют, аплодируют.

По поводу роли, это, наверное, такое противопоставление Кармен. В отличие от ветренной девушки, у меня роль сдержанного офицера», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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