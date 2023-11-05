Жулин — о совмещении ледовых шоу с соревнованиями: либо ты в спорте, либо в шоу

Двукратный призер Олимпиады, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о параллельном выступлении спортсменов на ледовых шоу и профессиональных соревнованиях. Он раскритиковал решения фигуристов совмещать спортивную карьеру с развлекательными выступлениями.

«Как я отношусь к тому, что действующие спортсмены активно выступают в шоу параллельно с соревнованиями? В целом, отношусь плохо. Нужно зацикливаться на том, что ты делаешь. Либо ты в спорте, либо в шоу, нужно сделать выбор. Когда два или три шоу, то ничего страшного, а когда погружаешься в турне или сплошные шоу, то ты теряешь форму, это уже совсем другая работа. Нужно определиться: ты спортсмен или шоумен», — сказал Жулин в интервью Metaratings.