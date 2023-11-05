Авербух — о «Кармен»: боялся, что будет академизм и получится спектакль уставших лебедей

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух рассказал об опасениях, которые преследовали его во время новой постановки ледового шоу «Кармен».

«Мы показывали это шоу восемь лет назад. Я очень боялся смотреть на этого ребёнка: всё стремительно рвётся вперёд и может быть ощущение некого устаревания. Я рад, что получилось сейчас сделать этот спектакль. Только что у нас было два потрясающих аншлага в Екатеринбурге — настоящих, без приглашённых, как говорится. В какой-то момент зрители перенасытились спектаклями, а сейчас снова появилось желание увидеть такую целостность и драматическую историю.

Я рад, что сейчас новый состав ребят, у которых своя история, поэтому спектакль стал звучать по-другому. Я бы ни в коей мере не сравнивал две версии, они все мне дороги — это как про детей говорить, кого ты любишь больше. У каждого есть своё движение.

Для меня было важно, что здесь в роли Кармен одиночница Женя Медведева, а раньше была танцорша Татьяна Навка — там был акцент на дуэтность. И они с Романом Костомаровым выиграли Олимпиаду под «Кармен» — там было очень много своей истории. Женя никогда не каталась в паре, но она выучила верхние поддержки, катается с Александром Энбертом и Марком Кондратюком. Марк впервые кого-то держит за руку — ему непривычно. В этом несовпадении есть натуральность и естество. А я боялся, что будет академизм, который возникнет из-за того, что спектакль уже долго играл, и получится спектакль уставших людей», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.