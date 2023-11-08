«Смотрите, как тут красиво». Александра Трусова — о новой арене «Ангелов Плющенко»

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о первых впечатлениях от новой арены академии «Ангелы Плющенко» в Москве.

С 2021 года у Плющенко была только собственная база в посёлке «Горки-10». Теперь ледовый комплекс, который уже сравнивают с дворцом Снежной королевы, появился в Москве в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе.

«Всем привет! А я впервые приехала на новую арену в Москве, «Ангелы Плющенко». Смотрите, как тут красиво. Это кабинет Яны Александровны. Красота невозможная. Тут вот арена. Есть ещё вторая арена. Очень красиво, уютно. Мне очень нравится», — говорит Трусова в ролике в своём телеграм-канале.

Трусова занималась в академии Плющенко в сезоне-2020/2021. Текущий сезон Александра пропускает и поддерживает форму также в «Ангелах Плющенко».