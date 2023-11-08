Матыцин — о скандальных словах Родниной: это нарушение этики спортивного сообщества

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал нарушением спортивной этики и культуры высказывание Ирины Родниной по поводу дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы, трёхкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкреплённые знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества. Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее Ирина Роднина, комментируя обвинения в употреблении допинга в адрес Валиевой, заявила, что «надо было покрасивее врать научиться». Слушания по делу Камилы Валиевой в CAS возобновятся 9 и 10 ноября.