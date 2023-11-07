Роднина: про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой, заключительные слушания которого в Спортивном арбитражном суде пройдут 9-10 ноября.

О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданного декабре 2021 года на чемпионате страны, стало известно только после победы сборной России в олимпийском командном турнире в феврале 2022 года. Вручение медалей было отложено до завершения расследования по делу фигуристки.

«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо? Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!

В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки. Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет. Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать. Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят», — приводит слова Родниной Sport24.