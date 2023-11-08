Лайшев — о деле Валиевой: можно сказать, она уже победила

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев прокомментировал возобновление слушаний по делу Камилы Валиевой.

«Прошло уже столько времени, что Тутберидзе и Валиева, можно сказать, уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что ещё придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать. Её талант безусловный, который они подпортили в Пекине, издеваясь над юной спортсменкой. А что до оглашения решения, то все уже привыкли, что Валиева выиграла в командном турнире и наша фигуристка одна из лучших в мире вместе с Щербаковой. Они для нас были, есть и будут олимпийскими чемпионками», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

Напомним, слушания по делу российской фигуристки возобновятся 9 и 10 ноября.