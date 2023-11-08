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Евгений Плющенко рассказал, что откатал шоу в Санкт-Петербурге на обезболивающих

Евгений Плющенко рассказал, что откатал шоу в Санкт-Петербурге на обезболивающих
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как не вовремя обострившаяся старая травма поменяла сценарий ледового шоу, которое прошло в Санкт-Петербурге накануне его дня рождения.

«В Питере у меня обострилась старая травма, врачи мне категорически запретили кататься, в итоге решили оставить два моих номера на сильно обезболивающих и волевых. В открытии шоу мои партии за меня откатали и очень выручили — Саша Самарин и мой сын — Саша Плющенко. Зрители даже не заметили, что в самый последний момент получилось открытие без меня. Рад, что в моей команде «Союз чемпионов» мы — это единый организм: дышим синхронно, помогаем друг другу, а я, например, всегда чувствую поддержку каждого спортсмена! Вот такая история ещё про шоу 1 ноября», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

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